MoWi

Мобильные приложения
Добавлена
15 лет назад
227 просмотров
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MoWi (Mobile Widgets) – Модульная система управления персональными данными, включает в себя почтовик, адресную книгу, управление личным мультимедиа-контентом. Имеется встроенный блок рекламных сообщений. Возможность подключения новых модулей.