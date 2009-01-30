MoWi
Мобильные приложения
Добавлена227 просмотров
15 лет назад
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MoWi (Mobile Widgets) – Модульная система управления персональными данными, включает в себя почтовик, адресную книгу, управление личным мультимедиа-контентом. Имеется встроенный блок рекламных сообщений. Возможность подключения новых модулей.