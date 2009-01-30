MuAn
Прикладное ПО
Добавлена137 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сканер для каталогов с MP3 файлами. По результатам сканирования из файлов извлекаются ID3 данные, на их основании производится группировка в альбомы. Результат работы программы – систематизированная база музыки, сгруппированная по альбомам.