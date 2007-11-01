MyFaves Client

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Приложение, интегрированное в телефон Motorola Q Pro (Norman)
Разрабатывалось для оператора связи T-Mobile
- Предоставляет доступ к выбранным пяти контактам, с полным спектром функциональности (SMS/MMS/E-mail/Phone etc)
- Плавная прокрутка контактов с эффектом 3D,
- Полупрозрачное отображение фото с антиалиазингом с автоматическим обрезанием по окружности
- Встроенный редактор для обрезки фото