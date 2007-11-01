MyFaves Client

Приложение, интегрированное в телефон Motorola Q Pro (Norman)

Разрабатывалось для оператора связи T-Mobile

- Предоставляет доступ к выбранным пяти контактам, с полным спектром функциональности (SMS/MMS/E-mail/Phone etc)

- Плавная прокрутка контактов с эффектом 3D,

- Полупрозрачное отображение фото с антиалиазингом с автоматическим обрезанием по окружности

- Встроенный редактор для обрезки фото