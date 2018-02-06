ПО для проверки билетов сканером штрих кода

Программа TicketCheck разработан для зимних игр Universiade 2017 Almaty. С помощью мобильного устройства сканирования штрих-кодов, которое подключается к сети WiFi, производится сверка считанного штрих кода билета с записями базы данных. Сложностью было то, что мобильный сканер был старым устройством, которое уже не производится, более того, на этом устройстве работает операционная система Windows Mobile 5. Поэтому в разработке ПО использовал Visual Studio 2008, C#, .Net Framework 3.5. Кроме этого, пришлось написать собственную функцию обработки JSON.