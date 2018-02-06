SR.Viortis.kz долевой отчет

Долевой отчет с веб-интерфейсом. Это веб-приложение, с доступом только для клиентов компании Viortis.kz. Отражает диаграммы (графики) для визуализации долей продаж на рынке медицинских препаратов (продажа какого товара какую долю занимает в разных регионах Казахстана). Данные загружаются в базу MSSQL через веб-интерфейс. Написано на Visual Studio 2017, C#, .Net Core, использованы JQuery, D3.js, AJAX.