PomoFlow iOS App

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение для работы по системе Pomodoro для повышения еффективности и концентрации на задаче.
Обеспечивается работа в background, поддержка темной темы, настройка длительности сессий, количества сетов на день,
фоновой музыки и звуков уведомлений, интеграция с iCloud, поддержка ярлыков Siri для
голосового управления, отображение статистики сессий.