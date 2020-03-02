PomoFlow iOS App

Приложение для работы по системе Pomodoro для повышения еффективности и концентрации на задаче.

Обеспечивается работа в background, поддержка темной темы, настройка длительности сессий, количества сетов на день,

фоновой музыки и звуков уведомлений, интеграция с iCloud, поддержка ярлыков Siri для

голосового управления, отображение статистики сессий.