Приложение для фитнес-трекера

Ссылка на проект в Google play

Приложение осуществляет синхронизацию данных с браслетом (фитнес-трекером) по Блютус 4.0, накопление данных (пройденные шаги, дистанция, калории и т.п.), анализ данных в виде графиков, обмен данными с сервером, учета потребленных калорий и база еды и прочие операции.