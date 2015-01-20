Приложение для фитнес-трекера

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Приложение осуществляет синхронизацию данных с браслетом (фитнес-трекером) по Блютус 4.0, накопление данных (пройденные шаги, дистанция, калории и т.п.), анализ данных в виде графиков, обмен данными с сервером, учета потребленных калорий и база еды и прочие операции.