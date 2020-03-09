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Приложение для пиццерии
Мобильные приложения
Добавлена
4 года назад
129 просмотров
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Андроид приложение с функциями заказа, добавления товаров, регистрации и оповещений
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Руслан
dots4
Был
3 года назад
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