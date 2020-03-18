Разработка чат бота в телеграме

Добавлена
4 года назад
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Разработка чат-бота для записи на предоставление косметических услуг.

Чем бот помог бизнесу:

  • полностью автоматизировал процесс записи клиентом.
  • упростил администраторам подтверждение или изменение записи клиента.
Что реализовано в боте:

  • ознакомление с мастером и со списком предоставляемых услуг.
  • выбор нужных услуг и запись на выбранное время.
  • админ-панель для подтверждения записей клиентов
  • изменение времени записи
Таким образом, бот смог упростить и автоматизировать рутинный процесс записи. 