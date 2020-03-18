Разработка чат бота в телеграме

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка чат-бота для записи на предоставление косметических услуг.
Чем бот помог бизнесу:
- полностью автоматизировал процесс записи клиентом.
- упростил администраторам подтверждение или изменение записи клиента.
- ознакомление с мастером и со списком предоставляемых услуг.
- выбор нужных услуг и запись на выбранное время.
- админ-панель для подтверждения записей клиентов
- изменение времени записи