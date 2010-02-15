Справочник ТЕМА

http://tema-tlt.ru

Справочник муниципальных учреждений и коммерческих организаций г. Тольятти.

Функциональные возможности:

- просмотр каталога организаций;

- просмотр информации об организации: название, описание деятельности, адрес, телефоны, бонус (купон , дающий скидку);

- совершение звонка на номер организации, отправка SMS с просьбой перезвонить, загрузка бонуса;

- поиск в каталоге по названию и/или описанию деятельности организации;

- показ рекламных баннеров при запуске приложения, а также при переходах по категориям каталога;

- обновление справочника с определенной периодичностью.

Каталог организаций в XML внутри приложения. Для каждой организации и каждого баннера имеется возмож ность указывать даты начала и окончания периода показа.