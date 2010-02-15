Справочник ТЕМА
Мобильные приложения
Добавлена229 просмотров
14 лет назад
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Справочник муниципальных учреждений и коммерческих организаций г. Тольятти.
Функциональные возможности:
- просмотр каталога организаций;
- просмотр информации об организации: название, описание деятельности, адрес, телефоны, бонус (купон , дающий скидку);
- совершение звонка на номер организации, отправка SMS с просьбой перезвонить, загрузка бонуса;
- поиск в каталоге по названию и/или описанию деятельности организации;
- показ рекламных баннеров при запуске приложения, а также при переходах по категориям каталога;
- обновление справочника с определенной периодичностью.
Каталог организаций в XML внутри приложения. Для каждой организации и каждого баннера имеется возмож ность указывать даты начала и окончания периода показа.