ONLINE Diamond Calculator
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программный комплекс, использующий клиент серверную архитектуру. Данный продукт существенно облегчае т работу людям, занятым алмазным бизнесом.
Пользователь программного комплекса обладает следующими основными возможностями:
• создавать любые прайс-листы;
• просматривать и редактировать имеющиеся в телефоне прайс-листы;
• скачивать прайс-листы других пользователей и позволять им скачивать свои;
• производить расчеты камней, используя имеющиеся прайс-листы;
• производить быстрые и удобные расчеты при сделках;
• размещать рекламу, которую увидят все пользователи DS2ME программ во всем мире.
Пользователь может управлять своими прайс-листами не только с мобильного телефона, но и с любого ком пьютера, имеющего выход в Интернет, через специальный веб-интерфейс.
Управление прайс листами через персональный компьютер ничем не отличается от мобильной версии, что с ущественно увеличивает скорость привыкания и работы пользователей с системой.