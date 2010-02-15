ONLINE Diamond Calculator

Программный комплекс, использующий клиент серверную архитектуру. Данный продукт существенно облегчае т работу людям, занятым алмазным бизнесом.

Пользователь программного комплекса обладает следующими основными возможностями:

• создавать любые прайс-листы;

• просматривать и редактировать имеющиеся в телефоне прайс-листы;

• скачивать прайс-листы других пользователей и позволять им скачивать свои;

• производить расчеты камней, используя имеющиеся прайс-листы;

• производить быстрые и удобные расчеты при сделках;

• размещать рекламу, которую увидят все пользователи DS2ME программ во всем мире.

Пользователь может управлять своими прайс-листами не только с мобильного телефона, но и с любого ком пьютера, имеющего выход в Интернет, через специальный веб-интерфейс.

Управление прайс листами через персональный компьютер ничем не отличается от мобильной версии, что с ущественно увеличивает скорость привыкания и работы пользователей с системой.