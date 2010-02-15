Framework "jBox"
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Framework "jBox" - это пакет компонент, позволяющих быстро создавать приложения, для мобильных устройс тв, работающих на базе платформы J2Me.
Состав:
• модуль GUI (Graphic user interface) - отвечает за создание пользовательского интерфейса
• модуль netGPRS - отвечает за сетевую поддержку приложением пакетной передачи данных
• модуль netHTTP - отвечает за сетевую поддержку приложением передачи данных по протоколу http
Программный продукты, создаваемые на базе "jBox" могут быть использованы в различных сферах человеческ ой деятельности, таких как:
• приложения для бизнеса
• развлекательные сервисы
• информационные сервисы
• программы управления контентом телефона и т. д.
Framework "jBox" позволяет создавать удобный и широко-функциональный пользовательский интерфейс прак тически любой сложности.