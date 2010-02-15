Framework "jBox" - это пакет компонент, позволяющих быстро создавать приложения, для мобильных устройс тв, работающих на базе платформы J2Me.

Состав:

• модуль GUI (Graphic user interface) - отвечает за создание пользовательского интерфейса

• модуль netGPRS - отвечает за сетевую поддержку приложением пакетной передачи данных

• модуль netHTTP - отвечает за сетевую поддержку приложением передачи данных по протоколу http

Программный продукты, создаваемые на базе "jBox" могут быть использованы в различных сферах человеческ ой деятельности, таких как:

• приложения для бизнеса

• развлекательные сервисы

• информационные сервисы

• программы управления контентом телефона и т. д.

Framework "jBox" позволяет создавать удобный и широко-функциональный пользовательский интерфейс прак тически любой сложности.