Timetable mobile

Данная программа представляет собой приложение для составления расписания занятий. Прежде всего, это расписание занятий студентов различных вузов, как очной, так и заочной формы обучения.

В программе предусмотрены все особенности учебного расписания такие как: рабочие недели (первая, вто рая), время начала и конца занятия, день, фамилия преподавателя, тип (лекция, практика, лабораторные ).