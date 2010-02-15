Мобильный клиент сервиса FantasyBox
Мобильные приложения
Добавлена257 просмотров
14 лет назад
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Клиентское приложение моюильного сервиса FantasyBox для платформы Java 2 ME. Сервис предназначен для продажи электронных книг и шаблонов SMS пользователям мобильных устройств.
Приложение предоставляет пользователю воспользоваться услугами сервиса FantasyBox со своего мобильно го телефона.
В частности, пользователю предоставляются следующие возможности:
– регистрация в сервисе;
– вход в каталог произведений на сервере;
– выбор произведения из каталога, просмотр краткой информации о нём, загрузка произведения на телефо н;
– выбор SMS из каталога, редактирование текста SMS, отправка его получателю;
– чтение приобретенных книг;
– пополнение своего счета в сервисе посредством отправки Premium-SMS.