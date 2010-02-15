Мобильный клиент сервиса FantasyBox

Клиентское приложение моюильного сервиса FantasyBox для платформы Java 2 ME. Сервис предназначен для продажи электронных книг и шаблонов SMS пользователям мобильных устройств.

Приложение предоставляет пользователю воспользоваться услугами сервиса FantasyBox со своего мобильно го телефона.

В частности, пользователю предоставляются следующие возможности:

– регистрация в сервисе;

– вход в каталог произведений на сервере;

– выбор произведения из каталога, просмотр краткой информации о нём, загрузка произведения на телефо н;

– выбор SMS из каталога, редактирование текста SMS, отправка его получателю;

– чтение приобретенных книг;

– пополнение своего счета в сервисе посредством отправки Premium-SMS.