TalkTime – это мобильное приложение, которое расширяет возможности для общения людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с помощью наборов символов для различных социальных ситуаций. Оно создано для использования на смартфонах и планшетах и поддерживает казахский и русский языки.

Особенности проекта:

🔷 Клиентская часть

🔷 Серверная часть

🔷 Публикация в Google play

🔷 Озвучивание слов через TTS и SpeechKit (Yandex)

🔷 Отдельный сайт (админка)