TalkTime – это мобильное приложение, которое расширяет возможности для общения людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с помощью наборов символов для различных социальных ситуаций. Оно создано для использования на смартфонах и планшетах и поддерживает казахский и русский языки.
Особенности проекта:
🔷 Клиентская часть
🔷 Серверная часть
🔷 Публикация в Google play
🔷 Озвучивание слов через TTS и SpeechKit (Yandex)
🔷 Отдельный сайт (админка)
Сcылки:
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itl.talktime