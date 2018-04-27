Вконтакте Friend Zone!

FriendZone - это приложение, которое поможет тебе завести новые знакомства на улице, в пабе, школе, университете, на работе, в

интернете... Да где бы ты ни находился! Скачивай и находи ближайших

пользователей FriendZone на карте! Находить новых друзей стало еще

проще! Найдя понравившегося человека, вы можете подойти к нему прямо на

улице и познакомиться в живую! Если же человек не близко, можете

написать ему в чате, и ваш диалог сможет автоматически сохраниться

Вконтакте! Вокруг нас большое количество интересных людей, с кем

интересно было бы познакомиться. Теперь ты можешь сделать это благодаря

FriendZone!