Вода-Сестрица

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://itunes.apple.com/ru/app/id417724772
Самый быстрый и удобный способ заказа воды в Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Новочебоксарске, Йошкар-Оле.
Основные фичи приложения:
- Быстрый заказ воды в одно нажатие
- Сохранение шаблонов заказов
- Сохранение последнего заказа
- Расчет стоимости в реальном времени
Выполненная работа:
- реализация клиент-серверного приложения
- программирование пользовательского интерфейса