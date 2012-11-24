Вода-Сестрица

Добавлена
11 лет назад
339 просмотров
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Самый быстрый и удобный способ заказа воды в Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Новочебоксарске, Йошкар-Оле.

Основные фичи приложения:

- Быстрый заказ воды в одно нажатие

- Сохранение шаблонов заказов

- Сохранение последнего заказа

- Расчет стоимости в реальном времени

Выполненная работа:

- реализация клиент-серверного приложения

- программирование пользовательского интерфейса