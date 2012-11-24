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Выполненная работа:

- Реализация клиент-серверного приложения

- Программирование пользовательского интерфейса

- Определение gps-координат пользователя

- Функция шаринга в соц. сети