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«Medinfon» – самый крупный поисковик в мире медицины и здоровья. Здесь вы найдете все: медучреждения всех отраслей и направлений, аптеки и медицинские товары, клиники и салоны красоты, фитнес, спа, оздоровительный отдых, крупнейшую информационную базу болезней и лекарств.
Выполненная работа:
- Реализация клиент-серверного приложения
- Программирование пользовательского интерфейса
- Определение gps-координат пользователя
- Функция шаринга в соц. сети