http://itunes.apple.com/ru/app/id557618238

Webby – наболее простой и удобный способ узнавать все свежие новости из Интернет в одном месте. Приложение может работать в оффлайн режиме и поддерживает догрузку статей для удобного чтения.

Webby использует сервисы Google для подбора статей специально для Вас. Приложение содержит все для удобного использования.

Основные особенности приложения:

- Оффлайн режим.

- Загрузка полных статей.

- Сохранение закладок.

- Возможность комментировать статьи.

- Возможность делиться с друзьями.

- Просмотр фото и видео в приложении.

Выполненная работа:

- Программирование пользовательского интерфейса.

- Программирование взаимодействия с БД.