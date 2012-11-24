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Webby – наболее простой и удобный способ узнавать все свежие новости из Интернет в одном месте. Приложение может работать в оффлайн режиме и поддерживает догрузку статей для удобного чтения.
Webby использует сервисы Google для подбора статей специально для Вас. Приложение содержит все для удобного использования.
Основные особенности приложения:
- Оффлайн режим.
- Загрузка полных статей.
- Сохранение закладок.
- Возможность комментировать статьи.
- Возможность делиться с друзьями.
- Просмотр фото и видео в приложении.
Выполненная работа:
- Программирование пользовательского интерфейса.
- Программирование взаимодействия с БД.