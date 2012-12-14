XTerminal Helper

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reazon.xterminal
Оффлайн справочник по командам для терминала OS X.
Особенности:
- Удобная навигация
- Возможность скопировать комаду в буфер обмена
- Возможность добавлять команду в избранное
- Несколько видов поиска
- Примеры в описании каждой команды
- Приятный итерфейс