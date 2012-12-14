XTerminal Helper

Добавлена
11 лет назад
219 просмотров
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reazon.xterminal

Оффлайн справочник по командам для терминала OS X.

Особенности:

- Удобная навигация

- Возможность скопировать комаду в буфер обмена

- Возможность добавлять команду в избранное

- Несколько видов поиска

- Примеры в описании каждой команды

- Приятный итерфейс