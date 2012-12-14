Elegant Metronome

Добавлена
11 лет назад
208 просмотров
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reazon.metronomer

Элегантный Метроном обладающий приятным и удобным интерфейсом.

Особенности:

-Итальянская маркировка темпа

-Возможность задать темп от 1 до 230

-1/20 бит за цикл

-Таймер цикла

-Два стиля оформления интерфейса

-Возможность задать акцент

-Индикатор в строке состояния

-Возможность держать экран всегда включенным

-Автоматическое сохранение состояния настроек ритма

-Работа приложения в фоновом режиме(Возможность сворачивать приложение без остановки отсчета ритма)

-Выбор звука метронома

-Удобный регулятор громкости

-Языки: Англ., Рус., Укр., Пол.