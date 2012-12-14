Elegant Metronome

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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reazon.metronomer
Элегантный Метроном обладающий приятным и удобным интерфейсом.
Особенности:
-Итальянская маркировка темпа
-Возможность задать темп от 1 до 230
-1/20 бит за цикл
-Таймер цикла
-Два стиля оформления интерфейса
-Возможность задать акцент
-Индикатор в строке состояния
-Возможность держать экран всегда включенным
-Автоматическое сохранение состояния настроек ритма
-Работа приложения в фоновом режиме(Возможность сворачивать приложение без остановки отсчета ритма)
-Выбор звука метронома
-Удобный регулятор громкости
-Языки: Англ., Рус., Укр., Пол.