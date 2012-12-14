Domik.net Поиск недвижимости Украины

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reazon.domiknet.mobile
Основная задача приложения - облегчить и ускорить поиск объявлений о продаже, сдаче в аренду разных типов недвижимости а также сделать его комфортным используя ваше Android-устройство.
Основные возможности приложения:
- Поиск по огромной и постоянно обновляемой базе недвижимости Украины.
- Интуитивный интерфейс, адаптированный как для телефонов, так и для планшетов.
- Возможность сохранять интересующие Вас объявления для оффлайн просмотра.
- Просмотр местоположения объекта на карте.
- Возможность связаться с продавцом непосредственно из приложения или добавить его контакты в контакты вашего устройства.