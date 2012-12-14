Domik.net Поиск недвижимости Украины

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reazon.domiknet.mobile

Основная задача приложения - облегчить и ускорить поиск объявлений о продаже, сдаче в аренду разных типов недвижимости а также сделать его комфортным используя ваше Android-устройство.

Основные возможности приложения:

- Поиск по огромной и постоянно обновляемой базе недвижимости Украины.

- Интуитивный интерфейс, адаптированный как для телефонов, так и для планшетов.

- Возможность сохранять интересующие Вас объявления для оффлайн просмотра.

- Просмотр местоположения объекта на карте.

- Возможность связаться с продавцом непосредственно из приложения или добавить его контакты в контакты вашего устройства.