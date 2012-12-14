http://www.sobr.ru

SOBR v2 - новая версия Android приложения, для управления автомобильными сигнализациями SOBR. Вы можете заблокировать двигатель с помощью телефона, прогреть салон автомобиля, узнать его местоположение и многое другое.

Приложение автоматически формирует SMS с командой на номер телефона системы, владельцу лишь необходимо нажать клавишу с нужной командой.