Зазубрим даты

Ни для кого не секрет, что если вы хотите сдать экзамены по истории на высший балл или занять призовое место в олимпиаде, необходимо хорошо знать даты. Наше приложение поможет в решении этой проблемы.

Как показывает практика, лучший способ запоминания исторических дат - использование карточек. Эта система помогла уже не одному поколению школьников, которые успешно справились с ОГЭ и ЕГЭ по истории.

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В этом проекте я изменил внешний вид интерфейса (были сделаны даты в виде переворачивающихся карточек и еще мелкие доработки), добавил нативную рекламу, добавил экран-справку, сделал возможность перейти на вип версию приложения без рекламы и дополнительными разделами и возможностями, сделал возможность добавлять собственные даты.