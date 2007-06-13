Інтернет Магазин plitka-sale

ПРО МАГАЗИН





Наш інтернет магазин - це унікальний магазин з багатьма перевагами. У нас ви можете купити плитку без націнки. Наш сайт допоможе запобігти нудних і довгих пошуків потрібної вам колекції. В асортименті є плитка всіх видів, що постачаються на склади України, а наш каталог постійно поповнюється свіжими новинками гарної і різноманітної плитки. Сбогодні plitka-sale.com - є лідером керамічної категорії плитки та сантехніки.





Із плюсів є наявність власного автопарку, за допомогою якого можна здійснювати якісну і швидку доставку ваших товарів прямо додому.





Ми працюємо над тим, аби ваші покупки були ще більш вигідними, а ви були задоволенні.





Одним словом plitka-sale.com - це дуже швидко , зручно і дуже вигідно.





7 ПРИЧИН, ЧОМУ КЛІЄНТИ ОБИРАЮТЬ НАС





1. ПРОДАЄМО ПЛИТКУ ПОШТУЧНО!

Не обов'язково купувати плитку цілими пакетами, адже це не завжди зручно і переплачувати немає сенсу. У нас ви можете докупити ту клькість плитки, яка вам потрібна, навіть якщо це всього 1 штука! Ми розуміємо, що бувають різні ситуації або дизайнерські рішення, коли треба комбінувати якийсь малюнок.





2. БЕЗКОШТОВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ!

Купуючи нашу продукцію ви отримаєте візуалізацію в подарунок! Наші фахівці безкоштовно розроблять для вас 3D-проект кухні або ванної кімнати. Таким чином ви зможете побачити який вигляд буде мати в кімнаті та чи інша колекція, а також розрахувати кількість необхідних матеріалів і підібрати необхідну сантехніку.





3. РЕЗЕРВУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ!

Ви можете зарезервувати товар, який вам сподобався і викупити їх пізніше. Надаючи вам таку можливість, у вас буде час на те, щоб все добре обдумати і прийняти остаточне рішення.

Зверніть увагу, що зарезервувати товар можна тільки на 3 дні. Якщо замовник не вийде за цей час на зв'язок, то бронь знімається.





4. ЗБЕРІГАННЯ ПРИДБАНОГО ТОВАРУ В НАШОМУ СКЛАДІ

Ми розуміємо, що не завжди все йде за вашим планом, і можливо ви не зможете забрати замовлення в назначенный день. Саме тому ми можемо або перенести дату доставки вашого товару, або він буде зберігатися у нас на складі. Абсолютно безкоштовно матеріал там зберігається 14 днів! Так само можна обміняти або повернути товар протягом 14 діб з моменту покупки(плитка приймається кратно пакуванню). Товар повинен мати належний вигляд і бути без дефектів, як при першій покупці.

5. КОЛОСАЛЬНИЙ ДОСВІД!

Ми є спеціалістами в нашій сфері і точно знаємо, що робити, адже працюємо 2008 року і є одними з найстаріших інтернет-магазинів плитки та сантехніки в Україні. Наші менеджери хороші та чуйні люди, які точно допоможуть зробити вам свій вибір, а також дадуть свої рекомендації та відповіді на питання, які вас цікавлять.

6. З НАМИ ЗАВЖДИ МОЖНА ДОМОВИТИСЬ!

Ми люди прості, тому залюбки підемо вам на поступки. Ми можемо зберігати ваш товар на складі, переглянути ціну або зробити знижку при великих обсягах замовлення, можемо перенести терміни доставки на зручний для вас час. Ми завжди йдемо на зустріч клієнту!

7. МИ ВАС ЛЮБИМО!

Ну і найголовніше, з нами просто приємно працювати. Ми дізналися всі нюанси ремонту на власному досвіді, тому намагаємося, перш за все, вирішити ті проблеми, з якими зіткнулись ми.





Порядок приймання товару:

Приймання товару проводиться протягом години з моменту доставлення товару клієнту. По закінченню цього терміну претензії до якості товару не приймаються.