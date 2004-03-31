Сайт был разработан для продажи удобрений и пестицидов на сайт можно динамически добавлять продукты через админ панель, также на сайте имеется мультиязычность. Клиентская часть была написана на React js, а серверная на Express в качестве базы данных используется postgresql.

Ссылка на сайт:

Ariashimi