Добавление товара в интернет-магазин «Сантехгород» + описания к товарам. Более 1000 товаров - в различных ассортиментных группах (ванны, душевые кабины, смесители, раковины, унитазы, мебель и гарнитуры, включая дизайнерские коллекции аксессуаров для ванных комнат от итальянских и немецких производителей).