Наличие водоёма на дачном участке значительно улучшает не только микроклимат, но и повышает

его уровень комфорта для отдыха. Ведь посиделки у воды это – всегда

приятно, а особенно в жаркие летние дни. К тому же журчащая вода делает

территорию сада более одушевлённой. Поэтому очень многие дачники

стремятся сделать пруд, водопад или фонтан своими руками на участке.

Источник: https://trendy.house Наличие водоёма на дачном участке значительно улучшает не только микроклимат, но и повышает его уровень комфорта для отдыха. Ведь посиделки у воды это – всегда приятно, а особенно в жаркие летние дни. К тому же журчащая вода делает территорию сада более одушевлённой. Поэтому очень многие дачники стремятся сделать пруд, водопад или фонтан своими руками на участке.

Наличие водоёма на дачном участке значительно улучшает не только микроклимат, но и повышает

его уровень комфорта для отдыха. Ведь посиделки у воды это – всегда

приятно, а особенно в жаркие летние дни. К тому же журчащая вода делает

территорию сада более одушевлённой. Поэтому очень многие дачники

стремятся сделать пруд, водопад или фонтан своими руками на участке

Источник: https://trendy.house