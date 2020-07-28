Современные технологии и большой выбор различных насосных станций позволяет обустроить любой загородный дом автономным водопроводом. Для этого нужен всего лишь источник воды. Тем не менее до сих пор, особенно это касается дачных домиков, есть жильё, где воду приходится доставлять вёдрами или канистрами. В этом случае такие блага цивилизации как горячий душ, мойка посуды и стирка вещей с помощью стандартной бытовой техники становятся недоступными. Но на рынке представлены и нестандартные варианты агрегатов, например, бойлер, работающий без водопровода, посудомоечная машина без подключения к водопроводу, имеется также и стиральная машина для дачи без водопровода.