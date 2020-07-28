Каждый владелец загородного дома по возможности старается на своём участке обустроить место для отдыха. Кто-то устанавливает беседку, кто-то обустраивает мангальную зону, а кто-то строит террасу. Но самой удобной, комфортной и многофункциональной для отдыха является веранда. Она может не только быть любимым местом для отдыха в летнее время, но и с приходом зимы превращаться в полноценную жилую комнату. В данной статье будут раскрыты вопросы о том какими бывают и из чего строят веранды к дому. Фотогалерея готовых строений поможет с выбором оптимального варианта.