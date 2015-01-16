Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин Энергопостач (CMS OpenCart)
Тематика: электрогенераторы, мини электростанции
Список выполненных работ:
1. Добавление карточек товаров (более 80% выполнено лично мной)
1.1 Поиск в Сети максимально подробных описаний товаров и аккуратное их оформление на сайте. http://energopostach.com/briggs-stratton-elite-6250a.html
1.2 Заполнение подробных характеристик (+ "тайтлы", "кейворды" и т.д.).
1.3 Поиск качественных изображений с последующей их обработкой (нужные размеры, однотипный фон, устранение логотипов и т.д.).
2. Описание категорий товаров (+ "ключевики") http://energopostach.com/generatori-po-tipu/benzinovye-generatory/ (расположено внизу страницы).
В качестве дополнительных услуг предлагаю:
- составление групп атрибутов, атрибутов (характеристик);
- повышение уникальности описаний;
- корректировка цен;
- удаление дубляжей;
- проверка на соответствие категории.