Интернет-магазин "Энергопостач" (CMS OpenCart)

Тематика: электрогенераторы, мини электростанции

Список выполненных работ:

1. Добавление карточек товаров (более 80% выполнено лично мной)

1.1 Поиск в Сети максимально подробных описаний товаров и аккуратное их оформление на сайте. http://energopostach.com/briggs-stratton-elite-6250a.html

1.2 Заполнение подробных характеристик (+ "тайтлы", "кейворды" и т.д.).

1.3 Поиск качественных изображений с последующей их обработкой (нужные размеры, однотипный фон, устранение логотипов и т.д.).

2. Описание категорий товаров (+ "ключевики") http://energopostach.com/generatori-po-tipu/benzinovye-generatory/ (расположено внизу страницы).

В качестве дополнительных услуг предлагаю:

- составление групп атрибутов, атрибутов (характеристик);

- повышение уникальности описаний;

- корректировка цен;

- удаление дубляжей;

- проверка на соответствие категории.