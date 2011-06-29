Мебельный интернет-магазин "Перестройка"

Наполнение сайтов
Добавлена
12 лет назад
301 просмотр
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http://www.perestroika.com.ua/

Задание состояло в заполнении базы товаров по присланному прайсу: описание каждой позиции, заполнение характеристик, поиск фотографий и их порезка под заданный формат определенного размера.