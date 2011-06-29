Мебельный интернет-магазин "Перестройка"
Наполнение сайтов
Добавлена301 просмотр
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.perestroika.com.ua/
Задание состояло в заполнении базы товаров по присланному прайсу: описание каждой позиции, заполнение характеристик, поиск фотографий и их порезка под заданный формат определенного размера.