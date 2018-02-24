Помогу с наполнением сайта на WordPress

Добавлена
6 лет назад
115 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вы создали сайт, но не знаете, или нет времени добавлять на него информацию?

Оперативно помогу с внесением контента для сайтов, сделанных на WordPress.

Добавление статей включает в себя:

  • Внесение заголовка;
  • Форматирование текста (разбивка на абзацы, выравнивание, проставление списков, выделение слов жирным или курсивом);
  • Размещение картинок, их выравнивание;
  • Проставление ссылок, если есть;
  • Размещение видео;
Добавление карточек товаров:

  • Внесение названия товара.
  • Проставление модели, артикула, цены, если есть.
  • Загрузка картинки, если есть.
  • Форматирование текста (выравнивание, выделение, списки).
  • Выставление опций, уже заданных заказчиком.
Также установка плагинов и их настройка.