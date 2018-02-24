Помогу с наполнением сайта на WordPress

Вы создали сайт, но не знаете, или нет времени добавлять на него информацию?

Оперативно помогу с внесением контента для сайтов, сделанных на WordPress.

Добавление статей включает в себя:

Внесение заголовка;

Форматирование текста (разбивка на абзацы, выравнивание, проставление списков, выделение слов жирным или курсивом);

Размещение картинок, их выравнивание;

Проставление ссылок, если есть;

Размещение видео;

Внесение названия товара.

Проставление модели, артикула, цены, если есть.

Загрузка картинки, если есть.

Форматирование текста (выравнивание, выделение, списки).

Выставление опций, уже заданных заказчиком.

Также установка плагинов и их настройка.