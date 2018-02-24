Помогу с наполнением сайта на WordPress

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вы создали сайт, но не знаете, или нет времени добавлять на него информацию?
Оперативно помогу с внесением контента для сайтов, сделанных на WordPress.
Добавление статей включает в себя:
- Внесение заголовка;
- Форматирование текста (разбивка на абзацы, выравнивание, проставление списков, выделение слов жирным или курсивом);
- Размещение картинок, их выравнивание;
- Проставление ссылок, если есть;
- Размещение видео;
- Внесение названия товара.
- Проставление модели, артикула, цены, если есть.
- Загрузка картинки, если есть.
- Форматирование текста (выравнивание, выделение, списки).
- Выставление опций, уже заданных заказчиком.