Размещение объявлений о сдаче коттеджей на Авито

Требовалось брать коттеджи с сайта http://www.za-gorodom.su . В описание вставлять номер коттеджа, описание, цены и сообщение: "Возможны скидки, звоните договоримся!". Также требовалось брать по 3 фотографии, но без водяных знаков(из-за этого такие маленькие). Параметры выставлять только адрес(название шоссе или метро), количество этажей, материал стен, расстояние до города, шоссе или метро, размер котеджа, размер территории. Остальные параметры нужно было выставить по максимуму.

Объём 500 объявлений.

Размещение ежедневное по 15 шт. в день.