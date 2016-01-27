Постинг на форумах СП (Francesc*o Rossi)

Требовалось на форумах совместных покупок(СП), которые были в моей базе, оставлять сообщения/создавать темы с предложениями от оптового поставщика Francesc*o Rossi.

В задачу входило:

Регистрация на сайте под любым ником

Создавать тему в разделе - для оптовиков или т.п.

Если тему создать было нельзя то оставлял сообщение в подходящей теме

Прикреплять к сообщению постер оптовика

Заносил в таблицу excel город и ссылку на сообщение/тему

Результат:

Сроки выполнения проекта: 2 дня