Постинг на форумах СП (Francesc*o Rossi)

Добавлена
8 лет назад
426 просмотров
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Требовалось на форумах совместных покупок(СП), которые были в моей базе, оставлять сообщения/создавать темы с предложениями от оптового поставщика Francesc*o Rossi.

В задачу входило:

  • Регистрация на сайте под любым ником
  • Создавать тему в разделе - для оптовиков или т.п.
  • Если тему создать было нельзя то оставлял сообщение в подходящей теме
  • Прикреплять к сообщению постер оптовика
  • Заносил в таблицу excel город и ссылку на сообщение/тему
Результат: 241 сайт

Сроки выполнения проекта: 2 дня