Постинг на форумах СП (Francesc*o Rossi)

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Требовалось на форумах совместных покупок(СП), которые были в моей базе, оставлять сообщения/создавать темы с предложениями от оптового поставщика Francesc*o Rossi.
В задачу входило:
- Регистрация на сайте под любым ником
- Создавать тему в разделе - для оптовиков или т.п.
- Если тему создать было нельзя то оставлял сообщение в подходящей теме
- Прикреплять к сообщению постер оптовика
- Заносил в таблицу excel город и ссылку на сообщение/тему
Сроки выполнения проекта: 2 дня