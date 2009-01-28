Ремонт игровых приставок
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15 лет назад
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Ремонт игровых приставок
Если вы читаете этот текст, значит, игровые приставки нашли своё место в вашей жизни. Бесспорно, приятно детям и взрослым отвлечься от дел и расслабиться за игрой, зарядиться позитивными эмоциями. Факт, что это занятие входит в привычку. Но не стоит впадать в депрессию, если с железным другом произошла поломка.
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