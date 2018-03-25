Сочинения для школьников 5klassnik

Добавлена
6 лет назад
157 просмотров
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Поиск и добавление сочинений на сайт

  • Форматирование текста: заголовки, абзацы, списки.
  • Заполнение мета данных: keywords, description, title по формату.
  • Подбор тематических изображений в интернете.
  • Добавление заголовков и альтов для изображений.