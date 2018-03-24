Сайт автомобильной тематики Remam

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Наполнение сайта статьями по ремонту автомобилей
- Форматирование текста: заголовки, абзацы, списки, таблицы.
- Заполнение мета данных: keywords, description, title по формату.
- Внутренняя пролинковка статьи.
- Подбор тематических изображений в интернете.
- Обработка изображений в Photoshop: цветокоррекция, кадрирование, удаление водяного знака, сохранение для Web и устройств.
- Составление заголовков и альтов для изображений.
- Подбор релевантного видео на Youtube.