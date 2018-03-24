Сайт автомобильной тематики Remam

Добавлена
6 лет назад
128 просмотров
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Наполнение сайта статьями по ремонту автомобилей

  • Форматирование текста: заголовки, абзацы, списки, таблицы.
  • Заполнение мета данных: keywords, description, title по формату.
  • Внутренняя пролинковка статьи.
  • Подбор тематических изображений в интернете.
  • Обработка изображений в Photoshop: цветокоррекция, кадрирование, удаление водяного знака, сохранение для Web и устройств.
  • Составление заголовков и альтов для изображений.
  • Подбор релевантного видео на Youtube.