Блог женской тематики Takioki

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Наполнение сайта статьями о питании, здоровье и красоте
- Форматирование текста: обозначение заголовков, абзацев, списков, цитат.
- Заполнение мета данных: keywords, description, title по формату.
- Пролинковка статьи.
- Подбор тематических уникальных изображений в интернете.
- Обработка изображений в Photoshop (цветокоррекция, кадрирование, удаление фона, удаление водяного знака)
- Составление заголовков и альтов для изображений.