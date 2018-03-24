Блог женской тематики Takioki

Добавлена
6 лет назад
142 просмотра
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Наполнение сайта статьями о питании, здоровье и красоте

  • Форматирование текста: обозначение заголовков, абзацев, списков, цитат.
  • Заполнение мета данных: keywords, description, title по формату.
  • Пролинковка статьи.
  • Подбор тематических уникальных изображений в интернете.
  • Обработка изображений в Photoshop (цветокоррекция, кадрирование, удаление фона, удаление водяного знака)
  • Составление заголовков и альтов для изображений.