Подарочные сертификаты DAROO

Добавлена
7 лет назад
243 просмотра
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Наполнение сайта подарочных сертификатов

  • Добавление на сайт услуг и поставщиков услуг.
  • Работа с самописной cms.
  • Добавление описаний услуг и расстановка по контент-блокам.
  • Подбор картинок (Shutterstock, Google) и обработка в Photoshop (кадрирование, цветокоррекция).
  • Обработка/создание логотипов.
  • Создание баннеров услуг/компаний.
  • Написание SEO-заголовков, заполнение description, keywords по формату.
  • Настройка фильтров и условий использования.
  • Проверка актуальности цен, сверка с прайсами поставщиков.