Подарочные сертификаты DAROO

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение сайта подарочных сертификатов
- Добавление на сайт услуг и поставщиков услуг.
- Работа с самописной cms.
- Добавление описаний услуг и расстановка по контент-блокам.
- Подбор картинок (Shutterstock, Google) и обработка в Photoshop (кадрирование, цветокоррекция).
- Обработка/создание логотипов.
- Создание баннеров услуг/компаний.
- Написание SEO-заголовков, заполнение description, keywords по формату.
- Настройка фильтров и условий использования.
- Проверка актуальности цен, сверка с прайсами поставщиков.