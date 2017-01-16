Купоны на скидку Biglion

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение сайта купонного сервиса
- Внесение товаров и акций на сайт.
- Заполнение характеристик.
- Написание заголовков по формату.
- Проверка текста на ошибки.
- Оформление гипертекста с использованием HTML.
- Указание условий действия акции по формату компании.
- Работа с Google и Яндекс картами.
- Подбор картинок (Shutterstock) и минимальная обработка в Photoshop (кадрирование, наложение логотипа, цветокоррекция, коллаж).
- Добавление (заливка) видеороликов с (на) Vimeo.