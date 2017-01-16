Купоны на скидку Biglion

Добавлена
7 лет назад
188 просмотров
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Наполнение сайта купонного сервиса

  • Внесение товаров и акций на сайт.
  • Заполнение характеристик.
  • Написание заголовков по формату.
  • Проверка текста на ошибки.
  • Оформление гипертекста с использованием HTML.
  • Указание условий действия акции по формату компании.
  • Работа с Google и Яндекс картами.
  • Подбор картинок (Shutterstock) и минимальная обработка в Photoshop (кадрирование, наложение логотипа, цветокоррекция, коллаж).
  • Добавление (заливка) видеороликов с (на) Vimeo.