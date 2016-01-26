Составление csv с Пром для Hotline

Требовалось скопировать с интернет магазина http://boyard.prom.ua/ товары определённых групп в прайс лист для площадки Hotline. Шаблон CSV был предоставлен сайтом Hotline и файл был составлен по их рекомендациям.

Всего товаров 2400 шт.

Сроки работы 7 дней.

Примечание: Цены не совпадают т.к. были изменены заказчиком. Также у некоторых товарах не заполнены поля из-за их отсутствия на сайте заказчика.