Постинг на форумах СП (Wedingland)

Добавлена
8 лет назад
478 просмотров
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Требовалось на форумах совместных покупок(СП) оставлять сообщения/создавать темы с предложениями от оптового поставщика свадебных принадлежностей Wedingland.

В задачу входило:

  • Поиск сайтов СП в крупных городах России
  • Поиск на этих сайтах форумов. В случае если форум не найден то отправлялось письмо владельцам сайта.
  • Регистрация на сайте под логином wedingland.ru (если это возможно)
  • Создавалась тема в разделе - для оптовиков или т.п.
  • Если тему создать было нельзя то оставлял сообщение в подходящей теме
  • Заносил в таблицу excel город и ссылку на сообщение/тему
  • Если не удалось оставить сообщение делалась пометка в таблице.
Результат:

  • Удалось оставить сообщение на форуме - 233 сайта
  • Не удалось оставить сообщение на форуме - 325 сайтов
  • Из 325 сайтов удалось отправить сообщение - 110 сайтов
Оставшиеся 215 сайтов это:

  • Не удалось связаться с администратором
  • Нет форума или форум не активен
  • Администратор не подтвердил регистрацию
  • Не пришел код подтверждения
  • Сообщение было оставлено предыдущим исполнителем
  • Нет регистрации на сайте или регистрация отключена или не работает
Сроки выполнения проекта: 7 дней

Примечание: Работа была выполнена в июле 2015 года, а портфолио оформлено в январе 2016 года. Большинство сообщений остались на сайтах и не помещены в архив, или удалены.