Постинг на форумах СП (Wedingland)

Требовалось на форумах совместных покупок(СП) оставлять сообщения/создавать темы с предложениями от оптового поставщика свадебных принадлежностей Wedingland.

В задачу входило:

Поиск сайтов СП в крупных городах России

Поиск на этих сайтах форумов. В случае если форум не найден то отправлялось письмо владельцам сайта.

Регистрация на сайте под логином wedingland.ru (если это возможно)

Создавалась тема в разделе - для оптовиков или т.п.

Если тему создать было нельзя то оставлял сообщение в подходящей теме

Заносил в таблицу excel город и ссылку на сообщение/тему

Если не удалось оставить сообщение делалась пометка в таблице.

Удалось оставить сообщение на форуме - 233 сайта

Не удалось оставить сообщение на форуме - 325 сайтов

Из 325 сайтов удалось отправить сообщение - 110 сайтов

Оставшиеся 215 сайтов это:

Не удалось связаться с администратором

Нет форума или форум не активен

Администратор не подтвердил регистрацию

Не пришел код подтверждения

Сообщение было оставлено предыдущим исполнителем

Нет регистрации на сайте или регистрация отключена или не работает

Сроки выполнения проекта:

Примечание: Работа была выполнена в июле 2015 года, а портфолио оформлено в январе 2016 года. Большинство сообщений остались на сайтах и не помещены в архив, или удалены.