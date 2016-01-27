Постинг на форумах СП (Wedingland)

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Требовалось на форумах совместных покупок(СП) оставлять сообщения/создавать темы с предложениями от оптового поставщика свадебных принадлежностей Wedingland.
В задачу входило:
- Поиск сайтов СП в крупных городах России
- Поиск на этих сайтах форумов. В случае если форум не найден то отправлялось письмо владельцам сайта.
- Регистрация на сайте под логином wedingland.ru (если это возможно)
- Создавалась тема в разделе - для оптовиков или т.п.
- Если тему создать было нельзя то оставлял сообщение в подходящей теме
- Заносил в таблицу excel город и ссылку на сообщение/тему
- Если не удалось оставить сообщение делалась пометка в таблице.
- Удалось оставить сообщение на форуме - 233 сайта
- Не удалось оставить сообщение на форуме - 325 сайтов
- Из 325 сайтов удалось отправить сообщение - 110 сайтов
- Не удалось связаться с администратором
- Нет форума или форум не активен
- Администратор не подтвердил регистрацию
- Не пришел код подтверждения
- Сообщение было оставлено предыдущим исполнителем
- Нет регистрации на сайте или регистрация отключена или не работает
Примечание: Работа была выполнена в июле 2015 года, а портфолио оформлено в январе 2016 года. Большинство сообщений остались на сайтах и не помещены в архив, или удалены.