Журналист, редактор, контент-менеджер

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Примеры работ можно посмотреть по ссылкам
«Доступны ли Сумы для особых людей» http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=615&ir=12&id=64631
«На«Веселке» побежденных не было»
http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=551&ir=375
«Когда сближает детская боль»
http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=275&ir=12&id=30070
«Они просто не такие, как мы»
http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=399&ir=12&id=44256
"Спасибо за доверие"
http://nebayduji.net.ua/statti/analitika/item/2301-spasibo-za-doverie.html
Уникальная методика лечения ДЦП
http://nebayduji.net.ua/statti/analitika/item/2274-unikalnaya-metodika-lecheniya-dtsp.html
Жен мироносец..doc
452 КБ