Журналист, редактор, контент-менеджер

Примеры работ можно посмотреть по ссылкам

«Доступны ли Сумы для особых людей» http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=615&ir=12&id=64631

«На«Веселке» побежденных не было»

http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=551&ir=375

«Когда сближает детская боль»

http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=275&ir=12&id=30070

«Они просто не такие, как мы»

http://www.shans.com.ua/?m=nr&in=399&ir=12&id=44256

"Спасибо за доверие"

http://nebayduji.net.ua/statti/analitika/item/2301-spasibo-za-doverie.html

Уникальная методика лечения ДЦП

http://nebayduji.net.ua/statti/analitika/item/2274-unikalnaya-metodika-lecheniya-dtsp.html