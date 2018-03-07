Уникальная методика лечения ДЦП

Очень хочется, чтобы эту статью увидели как можно больше мам, которым пришлось столкнуться с непростым диагнозом своего ребенка - детскимцеребральным параличом. Когда-то и автору этой статьи, то есть мне, как пожизненный приговор был вынесен диагноз: ДЦП с выраженным тетрапарезом, нарушением статики и ходьбы. И не один десяток лет понадобился и мне, и моим близким, чтобы понять: ДЦП – не приговор, а просто особенность, с которой нужно научиться жить, и совсем не обязательно быть при этом несчастным. ДЦП нельзя излечить полностью, но во многих случаях выраженные проявления болезни можно свести к минимуму. Чтобы понять это, пожалуйста, дочитайте внимательно эту статью до конца.

Еще в 90-х годах прошлого столетия доктор медицинских наук, профессор В.Б. Улизибат разработал и внедрил в практику не имеющую аналогов хирургическую методику лечения детского церебрального паралича – поэтапную фибротомию. Уникальные операции по методу Ульзибата проводятся на Украине уже не первый год. Тем не менее, многие родители детей с ДЦП практически незнакомы с этим методом.

Детский церебральный паралич может проявляться в самых разных формах - от легкого, практически незаметного ДЦП до сложнейшего, при котором ребенок не только не может ходить или сидеть, но даже держать голову, свободно глотать пищу. И все же даже такая сложная форма заболевания не станет для ребенка приговором на всю дальнейшую жизнь, если его начнут оперировать с раннего возраста. Один из специалистов Тульского института клинической реабилитологии Вячеслав Бударин говорит, что оптимальный возраст для первых операций - 4-6 лет.

Скажу сразу, Вячеславу Ивановичу пришлось четыре раза оперировать и меня. Впервые под его тонкий скальпель (главный инструмент методики - изобретение Валерия Ульзибата) я попала практически в 30-летнем возрасте, поэтому и результаты операций были, конечно же, не такими явными, как у малышей. Но все же они были. Помню, как после первой операции, когда я только отошла от наркоза, первые произнесенные мною слова были уже гораздо более четкими. Когда я встретилась с одноклассницей, с которой мы вместе учились в школе-интернате для детей с ДЦП, она сразу заметила, что я стала другой, что некоторые дефекты как бы сгладились. А моим соседом по палате был мальчик лет 10, приехавший уже на восьмую или девятую операцию. Как рассказывала мама, лет до шести мальчик даже не сидел. Перед операцией мы видели его уже ходячим.

О том, что в лечении ДЦП возраст играет значительную роль, скажет любой невролог. Объяснить же причины этого смогут далеко не все. Валерий Борисович Ульзибат, ушедший от нас 11 февраля 2003 года (умер на рабочем месте, после одной из очередных операций), попытался до них докопаться.

В отличие от общепринятого в медицине мнения, что в основе ДЦП лежит поражение головного мозга, Ульзибат утверждал, что ДЦП - это не просто заболевание центральной нервной системы. Это более системное заболевание, в результате которого одновременно с тканями мозга поражаются и ткани практически всех других органов, и, прежде всего, мышц. Более того, было установлено, что в 70-80% случаев эта патология возникает у еще не родившегося ребенка. Все начинается с так называемого аутоиммунного заболевания, когда иммунитет ребенка атакует собственное тело, принимая белок своего тела за чужой, и, таким образом, убивает его. Наши мышцы - это и есть белок. Каждая мышца состоит из миллионов тончайших волокон. Стоит погибнуть одному из них, и вместо него образуется так называемый рубец, который блокирует работу всей мышцы. Чем больше рубцов, тем больше неработающих мышц, а значит, тем больше контрактур. Более того, с ростом пораженного заболеванием организма ребенка растут и рубцы. Вот почему с ними нужно начинать бороться как можно раньше, пока они еще не заблокировали весь организм.

А чтобы эта борьба была эффективной, операции должны проводиться часто, хотя бы раз в полгода. Ведь рассечение мышечных рубцов в одном месте вовсе не означает, что они не появятся снова в других местах растущего организма или даже в тех же самых, если результат операции родители решили «закрепить», например, грязелечением.

Обратите внимание: Валерий Борисович категорически запрещал своим пациентам принимать грязи и делать массажи, потому что собственными глазами видел, как эти процедуры сводят к нулю результаты проведенных ранее операций, способствуя появлению новых рубцов. Самыми благодатными при ДЦП процедурами по мнению В.Б. Ульзибата и его последователей являются лечебная физкультура и бассейн.

Свое право спасать детей Ульзибату пришлось отстаивать и на Пироговском съезде врачей, и на других медицинских симпозиумах, где его просто не хотели слушать (даже микрофоны отключали), и в Минздраве, чиновники которого с большой неохотой открывали перед ним двери. Он преодолел все эти препятствия, чтобы доказать, что его методика дает ни с чем не сравнимые результаты. Сегодня первые пациенты Ульзибата, имевшие в детстве тяжелейшие формы ДЦП, живут практически полноценной жизнью, имея лишь небольшие, остаточные явления этого заболевания. И каждый из них мог бы искренне посоветовать родителям, чьи дети страдают церебральным параличом, не бояться этих операций, доверять спасительному скальпелю, даже если ребенку не 4 года, а уже 16. Даже если он никогда уже не научится ходить, потому что время упущено. Возможно, после одной или двух операций в его теле станет меньше боли, меньше контрактур, а значит, в жизни появится больше света и радости.

Лично я после перенесенных операций поняла, что с этой методикой не сравнится лечение ни в каком реабилитационном центре.

А еще посредством этого уникального метода можно исправлять кривошею, косолапость, косоглазие, лечить сколиоз, нейропатию, устранять болевой синдром при остеохондрозах и грыжах позвоночника.

В Сумах специалисты института клинической реабилитологии будут проводить операции с 17 по 22 октября и этого года. Справки по телефонам: (050)307-14-99, (050)80-96-300, (050)327-45-67.

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Оксана Третьякова