Баннеры и билборды

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Помогу в создании баннера любого размера.
От Вас нужно:
1. Размеры и формат баннера (например, 6х3 м, горизонтальный)
2. Целевая аудитория (пол, возраст, социальное положение)
3. Суть рекламного послания
4. Текст
5. Пожелания по сюжету
6. Цветовая палитра (при наличии бренд-бука либо описания фирменного стиля - прикрепить к письму)
7. Стиль (мультипликация, фото-, реалистичный, текстовый, смешанный)
8. Характер (строгий, солидный, спокойный, веселый, динамичный, кричащий)
9. Обязательные элементы (фото, графические материалы, логотип, телефон, адрес и т.п. - необходимое прикрепить к письму)
Сроки изготовления
Делаю фотоналожение на объект.