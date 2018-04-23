Баннеры и билборды

Помогу в создании баннера любого размера.

От Вас нужно:

1. Размеры и формат баннера (например, 6х3 м, горизонтальный)

2. Целевая аудитория (пол, возраст, социальное положение)

3. Суть рекламного послания

4. Текст

5. Пожелания по сюжету

6. Цветовая палитра (при наличии бренд-бука либо описания фирменного стиля - прикрепить к письму)

7. Стиль (мультипликация, фото-, реалистичный, текстовый, смешанный)

8. Характер (строгий, солидный, спокойный, веселый, динамичный, кричащий)

9. Обязательные элементы (фото, графические материалы, логотип, телефон, адрес и т.п. - необходимое прикрепить к письму)

Сроки изготовления

Делаю фотоналожение на объект.