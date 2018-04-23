Брендирование транспорта

Разработка рекламного макета для транспорта.

Это - любые наклейки или тент Газель с надписями, телефонами, изображением логотипов, фотографий, продуктов и так далее. Художественно оформленные рекламные изображения на проходящих мимо автомобилях активно привлекают внимание горожан, что собственно и является целью рекламы.