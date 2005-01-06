Таргетированная реклама Вконтакте
Наружная реклама
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Добрый день! Меня зовут Надежда, я smm и таргет менеджер. специализируюсь на Вконтакте. Предлагаю свои услуги полного ведения группы, создание, редактирование контента, контент-плана, таргетированной и закупной рекламы. Училась, опыт больше года.
Отвечу на все вопросы и подберу оптимальный способ продвижения для вас.