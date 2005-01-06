Smm
Таргетированная реклама, настройка рекламы, ведение группы вк, закупка рекламы у администраторов и многие другие smm услуги.
В любом бизнесе и на любом этапе, компаниям нужно, что бы их узнавали.📢
Моя задача: рассказать о вас подходящей аудитории, помочь вам сделать интересный, креативный контент, раскрутиться в своей сфере и начать получать отдачу от своей аудитории🔥
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Таргетированная реклама Вконтактенет просмотров
Социальные сети (SMM и SMO)
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$5/час
от $52от 7 дней
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