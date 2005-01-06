Nadia_Smm

Надежда Nadia_Smm

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Smm

Таргетированная реклама, настройка рекламы, ведение группы вк, закупка рекламы у администраторов и многие другие smm услуги.

В любом бизнесе и на любом этапе, компаниям нужно, что бы их узнавали.📢

Моя задача: рассказать о вас подходящей аудитории, помочь вам сделать интересный, креативный контент, раскрутиться в своей сфере и начать получать отдачу от своей аудитории🔥

Портфолио

Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $52от 7 дней
нет рейтинга