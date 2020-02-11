Нейминг. Завершенные проекты

Как проходит работа?

1. В первую очередь я постараюсь узнать все что можно о вашем проекте, чтобы максимально погрузиться в него.

2. Затем я начну работу и придумаю все названия, которые только смогу. При этом каждое "основное" название разработаю на все возможные варианты и вариации.

3. Высылаю вам готовый файл. И в нем будет не просто множество вариантов названий, но почти полная всесторонняя картина того, какие могут быть названия у вашего бренда, сайта, компании. Необходимо будет только выбрать лучшее.